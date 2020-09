Free Mobile : nouvelle baisse de prix sur un smartphone, il y a désormais trois modèles à 99 euros dans la boutique

L’un des smartphones les moins chers de la boutique Free Mobile profite d’une baisse de prix. Il devient encore plus intéressant pour les petits budgets.

Ce smartphone, c’est le Nokia 2.3, un modèle d’entrée de gamme dont Univers Freebox vous avait d’ailleurs proposé un test complet. Une réduction de 30 euros fait passer son prix de 129 euros à 99 euros, au comptant. Il est également possible d’envisager l’achat en quatre fois sans frais, avec un premier paiement de 27 euros à la commande, puis trois paiements de 24 euros.

Dans les grandes lignes, ce Nokia 2.3 propose un chipset Helio A22 associé à 2 Go de RAM, un écran IPS 6,2 pouces HD+, une prise audio 3,5 millimètres, un double capteur photo 13 + 2 Mégapixels à l’arrière, un capteur photo 5 Mégapixels à l’avant dans une encoche goutte d’eau et une batterie 4 000 mAh rechargeable en 5 Watts. Il propose la gestion dual-SIM et supporte la 4G 700 MHz (B28) chère à l’opérateur de Xavier Niel. À noter enfin la certification Android One, qui assure une expérience Android telle que voulue par Google et un bon suivi en termes de mises à jour.