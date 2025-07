5G privée : l’Arcep libère tout le bloc 3,8–4,2 GHz, une aubaine pour Free ?

En ouvrant officiellement l’ensemble de la bande 3,8-4,2 GHz aux expérimentations 5G privées, l’Arcep franchit une étape décisive pour l’industrie 4.0, la logistique et les collectivités. Alors que 175 licences ont déjà été octroyées depuis 2022, Free, via sa filiale Free Pro, dispose d’atouts pour transformer ce feu vert réglementaire en nouveaux services IoT et B2B, au bénéfice aussi des abonnés grand public.

Le 11 juillet 2025, l’Arcep a élargi son « trial window » 5G : initialement cantonné à la portion 3,8-4,0 GHz, il couvre désormais tout le bloc 3,8-4,2 GHz. L’autorité répond ainsi à la demande croissante des industriels, logisticiens, établissements de santé ou organisateurs d’événements, qui souhaitent tester des réseaux 5G privés sur un spectre plus large et moins encombré. Depuis l’ouverture du guichet en 2022, 175 autorisations ont été délivrées, dont près de 90 restaient actives fin juin 2025, preuve d’un écosystème déjà dynamique. L’Arcep planche parallèlement sur un cadre d’attribution pérenne, attendu d’ici fin 2025, en coordination avec une future décision européenne harmonisant cette bande au niveau de l’UE.

Free, déjà positionné sur la 5G privée

Free Pro n’est pas novice puisqu’avec Nokia, l’opérateur a déployé « la plus grande usine 5G d’Europe » à Calais (59 points d’accès indoor, 2 outdoor, 50 000 m² couverts) pour Alcatel Submarine Networks, et alimente d’autres sites industriels en réseaux dédiés. Le modèle proposé repose sur des offres “5G à la demande”, activables rapidement et facturées à coût maîtrisé, comme l’expliquait Patrick Escande (Free Pro) il y a quelques mois. Ces références, associées au réseau cœur 5G SA maison et à l’hébergement souverain de Free Pro, placent l’opérateur en bonne posture pour répondre aux appels d’offres qui découleront du nouveau guichet.

Des services IoT et B2B qui pourront profiter à tous les abonnés

Avec un spectre dédié, Free pourrait lancer :

Réseaux « campus » clés en main pour usines, ports ou entrepôts, incluant edge computing et découpage réseau (slicing) pour séparer flux critiques et usages visiteurs.

Solutions IoT massives (capteurs, AGV, robots, réalité augmentée) tirant parti de la latence réduite de la 5G SA.

Offres événementielles ponctuelles (festivals, salons), exploitant un cœur de réseau privé éphémère hébergé dans le cloud de Free Pro.

Passerelles grand public : les retours d’expérience B2B sur la 3,8-4,2 GHz pourraient alimenter de nouveaux services pour les abonnés Freebox (domotique, cloud gaming local) ou Free Mobile (forfaits data dédiés aux objets connectés).

Reste à suivre la future procédure d’attribution : si Free décroche des canaux dans ce bloc, il pourra enrichir son portefeuille B2B… et, indirectement, renforcer l’écosystème 5G dont profiteront aussi les abonnés résidentiels.

