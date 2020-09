La Fondation Free lance un nouvel appel à projet orienté écologie et télécoms

Vous êtes à la tête d’un projet lié à la gestion des déchets électroniques liés aux télécoms ? La Fondation Free vous propose une enveloppe de 20 000€ si votre idée est retenue.

La Fondation Free a la fibre écolo. Elle intervient tout au long de l’année en faveur de la réduction de la fracture numérique et du développement des logiciels libres, mais pas seulement. Son deuxième appel à projet de l’année concerne la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)) liés aux télécoms.

Si vous participez où êtes à l’origine d’un organisme sans but lucratif et reconnu d’intérêt général qui concerne la valorisation des DEEE liés aux télécoms et principalement les terminaux mobiles, vous avez jusqu’au 1ernovembre 2020 pour déposer votre candidature. Recyclage, reconditionnement, réparation, collecte ou sensibilisation… Toute idée est bonne à prendre. Quelques précisions de la part de l’opérateur sur l’appel à projet et les modalités :

“Pour candidater, il conviendra d’être en mesure de présenter un projet clair, avec des besoins précis.

MODALITES DE SOUTIEN FINANCIER :

L’enveloppe maximum par projet est de 20 000€

Le budget détaillé de votre projet et de vos besoins concernant votre sollicitation devra nous être fourni pour l’étude de votre dossier. Si votre projet venait à être sélectionné, nous vous demanderons des retours concrets et quantifiables sur l’utilisation de notre soutien. Les projets déjà soutenus et financés par plusieurs structures seront privilégiés.

La Fondation Free n’étudiera pas les dossiers concernant :

Des projets individuels,

Des projets sans rapport avec le thème énoncé

Pour soumettre votre projet, cliquez ici. Il vous sera demandé de créer un compte. Cet espace vous sera dédié. Il vous permettra de compléter chaque section à votre rythme, jusqu’à la fin du délai de l’appel. Le comité de sélection, composé des salariés de plusieurs entités du groupe Iliad se réunira pour sélectionner les projets qui seront soutenus.

Pour télécharger l’ensemble des éléments relatifs à l’appel à projets, cliquez ici“

[Appel à projets]

📣 Aujourd’hui, c’est le lancement de notre 2ème appel à projets de l’année !

🋎Une thématique qui porte sur la valorisation des DEEE liés aux télécoms ! 📱🔧

⏳Rendez-vous avant le 1er novembre pour candidater

💉 https://t.co/jitjgd0Ouu pic.twitter.com/5JnRpOhkkM Fondation Free (@FondationFree) September 18, 2020

Le précédent appel à projet de la Fondation Free avait retenu 7 lauréats, sur le thème “Santé et handicap, des solutions par le numérique“, tous ayant reçu un financement à hauteur de 20 000€.