Le reconditionnement de smartphones de A à Z chez PRS, un partenaire particulier de Free

Deuxième volet de notre interview de PRS, un acteur majeur du reconditionnement de smartphones en France. Fini les présentations, place à son système optimisé et internalisé de reconditionnement de smartphones et à sa volonté de se démarquer par la qualité.

Après avoir signé en février 2019, un partenariat avec le numéro un du secteur en France Recommerce, Free a accueilli en mai dernier un nouvel acteur du marché en pleine croissance, PRS (Phone Recycle Solution). Spécialisée dans le reconditionnement de smartphones, cette société développe des offres pour les professionnels de la téléphone mobile. Ayant déjà réalisé des opérations avec le site de vente-privée Veepee, PRS récupère des flottes de smartphones pour les reconditionner et les distribuer. Le tout avec un objectif ambitieux : “être l’acteur majeur de la téléphonie reconditionnée en Europe“.

Alors comment PRS reconditionne certains smartphones disponibles dans la boutique en ligne de Free Mobile ? Univers Freebox a posé la question à l’un de ses cofondateurs, Itsik Teboul. De l’acquisition et la réception rapide des produits, à leur commercialisation en passant par une multitude de points de contrôle comme le “gradage” pour évaluer la qualité du smartphone et les différents tests (logiciels etc) ou encore la réparation des batteries, PRS présente les étapes clés du reconditionnement. Le tout via un mode de fonctionnement en circuit court conçu et présenté par la société comme sa marque de fabrique. “C’est un flux constant avec beaucoup d’automatisations”, explique à ce propos Itsik Teboul.

L’objectif pour Phone Recycle Solution est ainsi d’être “au plus proche du marché ” avec un système entièrement internalisé afin de proposer au client final le prix le plus compétitif et ainsi éviter de l’exposer “à la volatilité de prix importante dans le secteur”. Sur ce marché, les réductions oscillent aujourd’hui entre 30 et 70% comparé à du neuf.

Pas moins de 2500 smartphones traités par jour et un sourcing optimisé

Actuellement, plusieurs milliers d’iPhone d’Apple et divers modèles de Samsung envahissent chaque semaine les locaux de PRS, “environ 2500 produits sont traités par jour, de la réception à la commercialisation”.

Massifs, les arrivages sont rendus possible par une recherche optimisée de fournisseurs qualitatifs actuels et potentiels, à savoir le sourcing. “Aujourd’hui la demande est plus importante que l’offre”, confie la société. Face à cette situation, les acteurs du reconditionnement se doivent aujourd’hui d’être en mesure de trouver du sourcing adapté pour répondre à la demande. Pour PRS c’est un enjeu quotidien qu’il prend à bras-le-corps avec une typologie de partenaires diversifiée, comme “les gros opérateurs mondiaux lesquels ont des capacités de produits très importantes”. Avec eux, PRS signe des “deals de dizaines de milliers de pièces, par référence sur des salles d’enchères”. La stratégie consiste à structurer un accord à l’acquisition sur un volume très important et ce en amont de la réception du fournisseur, toujours dans l’optique de rester au premier plan.

La volonté de normer son système pour se démarquer sur la qualité

Fort d’un doublement de son chiffre d’affaire chaque année depuis son lancement en 2017, PRS compte une soixantaine de salariés et prévoit de doubler sa superficie prochainement. Face à la concurrence étrangère qu’il considère comme “déloyale”, PRS tend aujourd’hui à se démarquer avec un support entièrement français, en s’appuyant sur un “système rodé, réfléchi et pensé pour le client”, tout en s’entourant d’experts du secteur et de la relation client.

Un mode de fonctionnement pensé pour “normer” le métier du reconditionné qui ne l’est pas aujourd’hui. “Ce qui va faire la différence d’un acteur à un autre, c’est sa capacité à pouvoir normé son système et faire en sorte qu’il y ait des règles bien définies par rapport à la qualité des produit qu’il va expédier. cela se matérialise par beaucoup de points de contrôle, à la fois sur les produits, sur le conditionnement, la qualité des accessoires et le support de SAV”. Autant de points sur lesquels PRS est aujourd’hui intransigeant. C’est d’ailleurs la recette de son succès.