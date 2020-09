Red by SFR propose un forfait 80 Go en promo, “sans prix qui double au bout d’un an”

La marque low-cost de SFR propose un forfait mobile sans engagement à prix promotionnel.

Proposé jusqu’au 14 septembre, le forfait en question est sans engagement. Il revient à 14 euros par mois au lieu de 17 euros par mois. “Sans prix qui double au bout d’un an”, est-il d’ailleurs précisé.

Dans le détail, le forfait de Red by SFR comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 80 Go (extensible à 100 Go, grâce à une option à 2 euros, au lieu de 6 euros) avec des débits 3G/4G (en fonction de la couverture réseau disponible).

Utilisable depuis l’Union européenne et les DOM, il prévoit également 10 Go de data (extensible à 15 Go et à davantage de destinations tels que l’Amérique du Nord, la Suisse et Andorre, moyennant 5 euros de plus par mois).