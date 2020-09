Le pack Telefoot+Netflix n’est pas disponible pour les abonnés Freebox pour le moment

La nouvelle chaîne 100% Foot de Mediapro est arrivée la semaine dernière sur les Freebox, néanmoins l’offre intéressante Netflix + Téléfoot n’est pour le moment pas accessible sur les box de l’opérateur.

A la suite d’un accord de distribution officialisé mercredi dernier, les chaînes Téléfoot sont arrivées sur les Freebox jeudi 27 août . Deux abonnements sont proposés : 29,90€/mois sans engagement ou 25,90€/mois avec un engagement de 12 mois. Cependant, le pack, annoncé par l’opérateur, comprenant l’offre Netflix Standard (2 écrans en simultané et HD) et Téléfoot pour 29.99€/mois reste aujourd’hui aux abonnés absents pour les Freenautes.

Contactés par Univers Freebox, Free explique que la souscription à Téléfoot peut être effectuée seulement sur votre player, lequel proposant uniquement les deux offres présentées ci-dessus. Impossible alors de souscrire au pack via un navigateur et de le lier à un abonnement Freebox. En tout cas pour l’instant.

Quid des abonnés Freebox Delta, qui bénéficient de Netflix essentiel inclus et qui souhaiteraient opter pour l’offre de Mediapro, upgradant ainsi la gamme de leur abonnement Netflix ? Pour l’instant, modifier son offre pour ce pack pourtant plutôt alléchant n’est tout simplement pas possible. Et cela pourrait prendre du temps, puisque plusieurs accords sont en jeu (Netflix et Free, Telefoot et Netflix…).