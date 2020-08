Canal+ lance deux offres spéciales réservées aux abonnés Freebox

Toutes les chaînes Canal+ et Disney+ à prix réduit pour les abonnés Freebox.

D’une pierre deux coups. Canal+ envoie actuellement un mail aux abonnés Freebox pour leur annoncer la gratuité de ses chaînes jusqu’à samedi midi mais pas seulement. Dans le même temps, la filiale de Vivendi propose deux offres spéciales à souscrire avant le 31 octobre prochain, directement sur la chaîne 4 en cliquant sur OK puis “j’ai un code” avant de saisir celui fourni dans le courriel.

Le premier abonnement spécial n’est autre que le basique, comprenant les chaînes Canal+ et Canal+ Décalé avec myCanal et Cafeyn inclus, le tout pour 14,90€/mois pendant 2 ans au lieu de 19,90€/mois.

La seconde offre peut attirer certains gros consommateurs de contenus. Elle comprend l’abonnement simple à Canal+ et le pack “+ de Canal+” à savoir toutes les chaînes et exclusivités du groupe et le service SVoD Disney+. Sans oublier, myCanal, Cafeyn et Lizzie. Le tout pour 19,90€/mois pendant 24 mois au lieu de 34,90€/mois.

Ces promotions sont ainsi réservées aux abonnés Freebox, pour tout nouvel abonnement et toute personne non abonnée aux offres Canal+ au cours des 6 derniers mois. Le changement de mode de réception et/ou d’opérateur n’entraîne pas l’annulation de l’offre. Celle-ci est non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours.