TNT : c’est officiel, France Ô disparaîtra le 1er septembre, passage de Franceinfo en HD et bataille à venir pour la reprise des canaux 14 et 19

La chaîne des Outre-Mer France Ô disparaîtra le 1er septembre et permettra à Franceinfo de passer en HD. Le conseil supérieur de l’audiovisuel prépare la reprise des canaux 14 et 19.

C’est acté, après un sursis accordé au début du mois à France Ô dont l’extinction était initialement prévue le 9 août, le CSA a annoncé hier le retrait de “l’usage de la ressource radioélectrique attribuée” à la chaîne publique pour sa diffusion sur la télévision numérique terrestre (TNT) à compter du 1er septembre. Cette suppression demandée par la ministre de la culture, Roseline Bachelot, dans un courrier adressé le 18 août à l’instance de régulation permettra à cette date à Franceinfo de voir la vie en haute définition sur la TNT. Le conseil supérieur de l’audiovisuel autorise ainsi la chaîne à passer en HD en métropole mais aussi les services de télévision Outre-mer La 1ère en outre-mer.

De son côté, la disparition de France 4 est toujours programmée en 2021, la chaîne a a bénéficié début août d’un sursis d’un an à la faveur d’un sursaut des audiences pendant la crise sanitaire. Cette double extinction rendra ainsi disponibles deux numéros de la TNT, qui pourraient être réutilisés par d’autres chaînes de la TNT, à savoir le canal 14 et 19. Dans cette optique, le CSA lancera une consultation publique dans les prochaines semaines, “afin de recueillir l’avis de l’ensemble des acteurs intéressés sur les évolutions envisageables de la numérotation des chaînes de la TNT en métropole et outre-mer.”

Parmi les possibilités, celle de voir Franceinfo migrer sur le canal 14, soit juste devant BFM TV. M6 et sa chaîne Gulli sont officiellement candidat à la reprise pour un positionnement plus visible. Très éloignés sur la TNT, TF1 (LCI) et France Télévisions se montrent sans surprise opportunistes et militent pour un regroupement des chaînes d’infos afin de se rapprocher de BFM TV, de quoi faire grincer des dents le groupe Altice pour qui il est hors de question que la première chaîne d’info en continue ne perde son avantage (canal 15). Une dure bataille s’annonce.

S’agissant du canal 19, l’éventualité de l’arrivée d’une chaîne locale est envisagée. Un projet de création d’une chaîne locale baptisée “La Chaîne des Territoires” (LCT) diffusée sur la TNT nationale était en phase d’examen du côté du CSA en février dernier, selon les informations de La Correspondance de la presse.. Au total, une vingtaine de chaînes sur cinquante du syndicat des télévisions locales à l’origine du projet seraient intéressées ainsi que quatre grands groupes de presse quotidienne régionale.