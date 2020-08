L’application Free Ligue 1 Uber Eat est disponible sur iOS, et Free propose un accès gratuit pour tous jusqu’à la fin août

Free a annoncé le lancement ce jour de son service Free Ligue 1 Uber Eat. A cette heure elle n’est pas encore disponible sur la Freebox, mais elle vient d’arriver sur l’AppStore

Cette application permet de voir en quasi direct 100% des matchs de la Ligue 1 Uber Eats et recevoir les alertes vidéo de vos équipes préférées : buts, moments forts, plus belles actions, etc. Elle permet de regarder avant tout le monde les résumés dès le coup de sifflet final et consommez et les compilations de tous les buts et des plus beaux arrêts de chaque journée de Ligue 1 Uber Eats.

Vous pouvez la télécharger dès maintenant sur l’AppStore. Les contenus proposés sont gratuits pour les abonnés Freebox et Free Mobile (forfait illimité) mais aussi pour tout le monde. En effet, afin de faire connaître Free Ligue 1 Uber Eats, Free propose une offre découverte : les extraits vidéo et résumés des deux 1ères journées du championnat (weekend des 21, 22 et 23 août et du 28 au 30 août 2020) seront accessibles gratuitement à tous les Français.

Merci @thomassoltys