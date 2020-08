Bouygues Telecom propose de grosses promotions sur ses offres fibre optique

Pour la rentrée, Bouygues Telecom casse les prix sur ses offres fibre optique Bbox Must et Bbox Ultym.

Jusqu’au 16 août, l’offre Bbox Must est ainsi proposée à 14,99 euros par mois au lieu de 36,99 euros par mois pendant 12 mois. Quant à l’offre Bbox Ultym, elle revient à 27,99 euros par mois au lieu de 45,99 euros par mois pendant 12 mois, dans le cadre d’une souscription jusqu’au 11 octobre. Ces offres triple play (Internet + téléphonie fixe + TV) sont soumises à un engagement de 12 mois.

Bbox Must propose de la fibre jusqu’à 400 Mbit/s en débit montant et 1 Gbit/s en débit descendant, un modem compatible Wi-Fi 5, un répéteur Wi-Fi en option, les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays et l’accès à plus de 180 chaînes.

Bbox Ultym propose de son côté de la fibre jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant et 2 Gbit/s en débit descendant, un modem compatible Wi-Fi 6, un répéteur Wi-Fi inclus (sur demande), les appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Suisse / Europe et vers les fixes de plus de 110 pays et l’accès à plus de 180 chaînes.

À noter que les offres Bbox Must et Bbox Ultym profitent également de tarifs promotionnels dans leurs versions ADSL, jusqu’aux mêmes dates. Elles reviennent alors à 14,99 et 27,99 euros par mois au lieu de 33,99 et 40,99 euros par mois la première année.