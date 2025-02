France Télévisions annonce le lancement d’une nouvelle chaîne TV événementielle en UHD HDR sur la TNT et les box d’Orange

Le carnaval de Martinique sera diffusé début mars sur une nouvelle chaîne événementielle baptisée Martinique La 1ère Ultra-HD.

Du 2 au 5 mars 2025, France Télévisions proposera une immersion totale dans le carnaval de Martinique grâce à une chaîne événementielle en ultra-haute définition : Martinique La 1ère Ultra-HD. Cette initiative permettra aux téléspectateurs de l’Hexagone et de l’Outre-mer de suivre en direct les festivités des jours gras, avec des défilés, des parades et des concerts. En complément, des programmes issus du patrimoine martiniquais seront diffusés, portant le total des contenus à plus de 26 heures. “Chaque jour, le défilé du carnaval sera diffusé en direct en UHD HDR natif. Ce dispositif sera complété par la diffusion de programmes, en HD converti en UHD HDR, issus du patrimoine de la Martinique”, indique France Télévisions.

Côté diffusion, la chaîne sera accessible :

En Martinique : canal 23 sur la TNT, canal 903 sur la TV d’Orange, ainsi que via le satellite Intelsat IS 35.

En France métropolitaine : canal 53 sur la TNT (Paris, Nantes, Toulouse), canal 444 sur Fransat, canal 53 sur WiBox.tv de Nordnet, OrneTHD et Vialis, et canal 903 sur les box Orange.

Avec cette initiative, France Télévisions confirme son engagement dans l’Ultra-HD, après la couverture de grands événements : “nous travaillons depuis plusieurs années sur l’Ultra-HD, avec la couverture de Roland-Garros, du Grand Raid de La Réunion, la diffusion des JO Paris 2024 sur France 2 UHD et France 3 UHD, la réouverture de Notre-Dame de Paris proposée en Ultra-HD sur France 2 UHD. Parallèlement, le groupe continue à s’équiper pour produire et diffuser un signal UHD de manière pérenne”, se félicite le groupe.

Techniquement, la chaîne éphémère Martinique La 1ère UHD sera diffusée sur le canal France 3 UHD, de quoi proposer une expérience unique en son genre pour vivre le plus grand événement populaire et culturel de la Martinique.

