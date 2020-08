Arrêt de France 4 et France Ô : un sursis accordé aux deux chaînes publiques

Sursis pour les deux chaînes publiques France 4 et France Ô. Elles ne cesseront pas d’émettre dans les prochains jours. L’une d’elles voit même son extinction reportée à l’année prochaine.

Afin de permettre à France Télévision de générer 190 millions d’économies à l’horizon 2022, le gouvernement avait pris en juin 2018 la décision de stopper France 4 et France Ô. Lancées en 2005, les deux chaînes publiques devaient ainsi cesser d’émettre le 9 août et donc libérer les canaux 14 et 19 de la TNT que certains lorgnaient déjà.

Sauf qu’un sursis a été accordé à France 4 et France Ô. Les deux chaînes publiques continueront ainsi d’émettre au-delà du week-end qui vient. Plus précisément, France Ô cessera d’émettre fin août et France 4 au cours de l’été 2021. En compensation, rappelons que les programmes de France 4 et France Ô seront intégrés aux autres chaînes de France Télévision. Sans oublier d’évoquer Okoo, le service destiné aux enfants de 3 à 12 ans lancé fin 2019 par France Télévision.

Source : Le Parisien