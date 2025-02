Free Mobile envoie un mail à ses abonnés au forfait 2€ pour leur proposer la gratuité à une seule condition

Ne plus devoir payer son forfait 2€ chez Free Mobile c’est possible mais il faudra souscrire un abonnement Freebox. L’opérateur lance une opération séduction autour de sa Freebox Pop.

“Passez chez Free pour votre offre internet et faites des économies”, tel est le message de Free Mobile envoyé actuellement par courriel à ses abonnés au forfait 2€. L’objectif de ce démarchage est de mettre en avant l’avantage Free Family et ainsi permettre au détenteur du petit forfait de l’ex-trublion d’en profiter gratuitement à condition de souscrire un abonnement Freebox.

“Vous détenez actuellement un forfait mobile Free. Profitez de l’offre Freebox Pop pour votre domicile et ne payez plus votre Forfait 2€ avec l’avantage Free Family”, explique l’opérateur. Si la Freebox Pop est affichée, les abonnés 2€ non abonnés Freebox peuvent également s’ils le souhaitent opter pour la Freebox Révolution Light ou Ultra.

Pour en bénéficier, il vous suffira de rattacher l’offre Freebox au forfait mobile Free. Le Forfait 2€ passera alors automatiquement à 0€/mois au lieu de 2€. “Cette offre soumise à conditions, valable pour toute 1ère souscription et réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées à une offre Freebox dans les 30 jours qui précèdent cette souscription”, précise Free dans son courriel.

Il faut également noter que cette réduction de 2€/mois est valable sur un seul Forfait 2€. “En cas de détention de l’offre à 0€/mois, seule la réduction la plus avantageuse s’applique : réduction(s) de 10€/mois ou de 4€/mois. Réductions sur le Forfait Free 5G non cumulables avec l’offre à 0€/mois (Forfait 2€), avec toute autre réduction et avec le passage de la Série Free au Forfait Free 5G”, indique également l’opérateur.Free prend en charge les frais de résiliation de votre ancien opérateur jusqu’à 100€

