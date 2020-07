Les promos continues chez Sosh avec le forfait 60Go à 13,99€ même après un an

Après le forfait 100 Go à 16,99 €, Sosh continue sur sa lancée et dégaine une autre promotion sans engagement avec un prix qui n’augmente pas même après un an.

La concurrence fait rage en cette période de solde et les opérateurs canardent à tour de bras de nombreuses promos. Aujourd’hui, c’est Sosh qui propose en série limité un forfait comprenant 60 Go de données mobile pour 13,99 € par mois et sans changement de prix au bout de la première année. Réservée aux nouveaux abonnés, cette offre est disponible jusqu’au 24 août prochains. Concernant les appels, SMS et MMS, ils sont illimités en France ainsi que depuis et vers l’Europe et DOM. Profitez aussi de 8 Go d’Internet lors de vos voyages en Europe et DOM, non décomptés de votre enveloppe Data en France.

À la commande, il faudra toujours vous acquitter de 10 euros pour la carte SIM triple découpe.