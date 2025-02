Apple lance sans prévenir un nouveau service

Surprise, Apple propose désormais un nouvel outil nommé “Apple Invites”.

Apple lance une nouvelle application baptisée Apple Invites, une alternative aux services de planification comme Doodle. Accessible aux abonnés iCloud+, l’outil permet de gérer facilement l’organisation d’événements privés, qu’il s’agisse de dîners entre amis, d’anniversaires ou d’autres rassemblements.

Disponible sur iPhone et via iCloud.com, Apple Invites simplifie la création d’événements en permettant aux utilisateurs d’envoyer des invitations et de suivre les réponses des participants. L’application centralise également des fonctionnalités pratiques comme l’accès aux adresses, l’affichage des prévisions météorologiques et la gestion de playlists collaboratives via Apple Music.

L’un des points forts de ce nouvel outil est la possibilité de partager des albums photo, offrant ainsi aux invités un espace commun pour conserver et échanger leurs souvenirs. De plus, l’application intègre une messagerie dédiée aux participants, facilitant la coordination sans nécessiter l’utilisation d’un autre service de communication.

Avec cette initiative, Apple cherche à enrichir son écosystème en proposant un outil natif pour simplifier l’organisation d’événements, tout en mettant à profit ses services existants. En ciblant directement les abonnés iCloud+, la marque à la pomme mise sur une expérience utilisateur fluide et intégrée, tout en se positionnant face à des plateformes bien établies.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox