Quelle est votre Freebox préférée de tous les temps ?

Au cours de ses 25 ans d’existence, Free a pu proposer de nombreuses Freebox variées. Mais laquelle a sa place particulière dans votre coeur ?

De la toute première Freebox, imposante, mais innovante par son concept de box triple play à la Freebox Ultra chargée en nouvelles technologies, quelle box préférez-vous ? Univers Freebox vous propose ainsi de plébisciter la box qui vous a le plus plu.

Les raisons peuvent être variées, allant du design aux fonctionnalités proposées, en passant même par l’offre et son contenu en elle-même. Aucun jugement à craindre, nous voulons juste voir quelle Freebox a réussi à toucher le plus d’abonnés dans son histoire. Vous pouvez répondre dans le sondage ci-dessous et n’hésitez pas à donner vos raisons dans les commentaires !

····· Sondage Quelle est votre Freebox préférée de tous les temps ? Freebox V1/V2/V3/V4

Freebox HD/Crystal

Freebox Révolution

Freebox mini 4K

Freebox Delta (Devialet ou Pop)

Freebox Pop

Freebox Ultra

