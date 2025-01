Clin d’oeil : Iliad et ses cartes SIM uniques, serties d’or 24 carats

L’opérateur polonais d’Iliad a vendu aux enchères des cartes SIM pas comme les autres dans le cadre d’un événement caritatif majeur dans le pays.

De l’inédit pour la bonne cause. Depuis 14 ans, les équipes de PLAY, filiale polonaise du groupe iliad, s’associent au WOŚP, acronyme polonais du « Grand Orchestre de la Charité de Noël ». Cet événement emblématique mobilise “chaque année toute la Pologne à l’occasion d’une journée spéciale dédiée à la collecte de fonds, point culminant des ventes aux enchères en ligne, des activités et des événements organisés en amont”, annonce l’opérateur ce 28 janvier.

Lors de cette nouvelle édition, PLAY a démontré son engagement par le biais d’initiatives marquantes voire insolites comme “la mise aux enchères de cartes SIM uniques, serties d’or 24 carats et dotées de numéros simples à mémoriser” lors d’une célèbre vente. Sa mobilisation s’est également traduite par des campagnes d’incitation aux dons, avec l’envoi de SMS au numéro dédié, en tapant le mot « SERCE » (« COEUR »).

“Enfin, les collaborateurs de PLAY se sont impliqués personnellement en participant comme bénévoles. Ils ont collecté des fonds dans les rues et contribué aux enchères téléphoniques dans les studios du programme télévisé WOŚP”, précise un communiqué.

Créée dans les années 90, WOŚP est une organisation à but non lucratif qui est devenue la plus grande organisation caritative non gouvernementale en Pologne. Sa mission principale est de soutenir la recherche et financer des équipements pour des établissements médicaux, principalement en pédiatrie et en gériatrie. Cette année, le WOŚP s’est engagé en faveur de la lutte contre les cancers infantiles et les maladies du sang chez les enfants.

