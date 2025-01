TV d’Orange : Apple TV+ est enfin disponible sur les Livebox

Le décodeur TV4, le décodeur TV UHD et le décodeur TV6 sont tous compatibles avec Apple TV+, sur le canal 71 et il est possible de s’abonner directement depuis ce canal pour 9.99€/mois sans engagement. Vous pourrez ainsi retrouver les créations originales d’Apple, tant en séries qu’en film et le partage d’un seul abonnement est possible avec un maximum de cinq personnes. Parmi les nouveautés attendues, on trouve notamment la saison 2 de Silo, qui sortira le 17 janvier prochain.