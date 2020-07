Xavier Niel tacle le dirigeant d’un société de conseil, qui dénigrait Free sous une fausse identité sur Twitter

L’arroseur arrosé

Pourtant peu loquace sur Twitter, Xavier Niel s’est fait un malin plaisir à tacler un de ses meilleurs ennemis. Il s’agit de Philippe Bailly, propriétaire de NPA Conseil. Sur Twitter, ce dernier se plaint auprès de Roch-Olivier Maistre, le Président du CSA, des messages d’insultes et de dénigrement postés sous pseudo sur Twitter. Philippe Bailly fait même sienne la bataille contre le pseudonymat pour lutter contre les intox et propos de haine.

Or, comme l’avait révélé BFM , Phillipe Bailly et sa société utilisaient un faux compte Twitter au nom de l’ancien PDG d’Orange, Didier Lombard, afin de dénigrer régulièrement Free et, dans une moindre mesure, SFR. C’est grâce à la récupération des adresse IP utilisées par ce faux Didier Lombard, qu’il avait été possible de remonter jusqu’à la société NPA Conseil