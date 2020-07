RNC Mobile : le site et l’app pour tout savoir sur les antennes 3G et 4G de Free Mobile évoluent

Avis aux chasseurs d’antennes Free Mobile, notre partenaire RNC Mobile met à jour son application mais aussi son site web avec plusieurs nouveautés.

Disponible sur Android, l’application RNC Mobile permet aux abonnés Free Mobile d’en savoir davantage sur les antennes en service mais aussi d’enrichir la base de données en partant à la chasse aux antennes de l’opérateur ou encore d’effectuer des tests de débits tout en visualisant leur météo. Dans cette nouvelle version bêta estampillée 3.4.1-19597, les développeurs ont ajouté les statistiques sur 7, 15 et 30 jours. Dans le même temps, l’application affiche désormais le taux d’itinérance et les zones blanches 3/4G dans les statistiques. Autre nouveauté, l’intégration de Netmonster Core. Membre de la team RNC Mobile, Vache GTI explique son utilité : “au lieu d’utiliser les informations radio fournies par l’api radio, on passe désormais par une librairie testée sur davantage de smartphones. La gestion du multi-sim est également améliorée.”

Une carte de couverture basée sur les tests de débits des utilisateurs

Un peu plus tôt, le site internet de RNC Mobile a lancé une carte de couverture radio basée sur les différents tests de débits des utilisateurs. De quoi se rendre compte de la force du signal 3G, 4G et 5G dans différentes zones. Un petit hommage à l’équipe Sensorly dont le clap de fin est survenu en octobre 2019 après 9 ans d’existence.

