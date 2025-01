Freebox Ultra, Pop et Révolution Light : jusqu’à 60€ remboursés pour les nouveaux abonnés, il faudra faire vite

Des remboursements sur les nouveaux abonnements Freebox sont proposés sur la plateforme iGraal, leader français du “cashback”.

Un bon plan pour ceux qui souhaiteraient rejoindre Free. Système de plus en plus populaire en France, le cash-back permet de gagner quelques euros grâce à ses achats sur des sites partenaires. Plusieurs applications existent comme le leader du marché français, iGraal.

Aujourd’hui et uniquement ce jeudi 2 janvier, plusieurs offres de remboursement sont disponibles sur iGraal. Il est cependant nécessaire d’accepter tous les cookies sur le site de Free pour que l’achat soit correctement enregistré et cela ne fonctionne pas en cas de changement d’offre Freebox. Seuls les nouveaux abonnés peuvent en profiter. Ce sont ainsi 60€ qui seront remboursés par souscription à une offre Freebox Ultra Essentiel, 52€ pour une offre Freebox Ultra, 48€ pour la Freebox Pop, 36€ pour un forfait IP/ADSL Freebox Only 20€ remboursés pour un forfait Freebox Révolution Light.

Le cashback est calculé sur le montant TTC et hors frais de port. Pour en profiter, rien de plus simple, il suffit de se connecter à la plateforme et de cliquer sur l’offre, avant d’être renvoyé sur le site marchand de Free et ainsi procéder à sa souscription. L’opérateur de Xavier Niel n’est pas le seul à être partenaire de iGraal, Orange, SFR et Bouygues Telecom le sont également.

