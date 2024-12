Canal+ offre à certains de ses abonnés un accès gratuit à la plateforme Max

Des abonnés Canal+ reçoivent un mail leur annonçant la gratuité du service de streaming de Warner Bros. Discovery jusqu’au 30 janvier prochain.

Du positif et du négatif. Alors que les contenus Disney et le PassPress vont disparaître de ses offres à la fin de l’année et qu’une augmentation du prix de l’abonnement de certains clients va augmenter en janvier, Canal+ tente de gâter en parallèle certains abonnés. Après avoir annoncé par mail à certains la mise en clair jusque fin mai 2025 de Canal+ Sport, Canal+ Foot, ou encore Canal+ Cinéma(s), la filiale de Vivendi fait à présent savoir à certains clients qu’ils peuvent profiter dès maintenant d’un accès gratuit à la plateforme Max (HBO) jusqu’au 30 janvier 2025

Des abonnés sélectionnés ont en effet reçu un e-mail leur annonçant ce cadeau. Sans nécessiter d’inscription ou de démarche particulière, les droits d’accès à Max sont automatiquement activés via l’application myCANAL. De plus, aucune résiliation ne sera nécessaire à la fin de cette période promotionnelle, permettant ainsi de profiter des programmes en toute sérénité.

Seules les personnes ayant reçu l’e-mail de Canal+ peuvent bénéficier de cet avantage. Les autres utilisateurs peuvent, eux aussi, surveiller leurs boîtes mail ou leurs spams, car la chaîne propose également d’autres surprises.

Source : Alloforfait

