Freebox Ultra Édition Limitée : pourquoi sa revente est inutile, illégale et risquée sur Leboncoin, Vinted, Ebay etc…

Des Freebox Ultra Edition Limité sont en vente sur les plateformes de petites annonces en ligne. Attention aux arnaques, l’acheter par ce biais est illégal. Pire encore, la box ne fonctionnera pas.

Lancée le 3 décembre dernier, la Freebox Ultra Édition Limitée, créée pour célébrer les 25 ans de Free, est déjà en vente sur les plateformes de revente comme Leboncoin, Vinted ou Ebay.

Ces annonces, souvent proposées à des prix oscillants entre 50 et 599€, ont pour objectif d’attirer ceux qui ne connaissent pas réellement comment fonctionne un abonnement internet en les arnaquant, voire aussi les collectionneurs qui souhaiteraient exposer ce boîtier sur leur étagère. Pourtant, cette pratique est non seulement illégale, mais également inutile.

C’est la propriété insaisissable de Free

D’abord, les Freebox ne sont pas des produits classiques dont vous devenez propriétaires hormis le Player Devialet de la Freebox Delta : elles restent la propriété insaisissable de Free et sont louées dans le cadre d’un abonnement. Toute tentative de revente constitue un détournement de matériel. Par ailleurs, ces box sont configurées pour fonctionner à une adresse précise, l’éventuel acheteur sera dans l’impossibilité de l’utiliser puisqu’à la suite d’une souscription, toute ligne téléphonique est liée à l’adresse Mac de la box. Si cela ne coïncide pas, vous connaissez la suite. Par ailleurs, le vendeur et l’acheteur de cette box risquent de facto d’être accusés de recel.

Pour rappel, en cas de non-retour de matériel, Free se réserve le droit de facturer l’abonné 350 euros rien que pour le serveur et 100€ de plus pour le Player TV inclus. Enfin, les risques d’arnaques sont nombreux. Certains revendeurs peu scrupuleux exploitent l’attrait et l’annonce de stocks limités pour cette édition spéciale afin de soutirer de l’argent à des acheteurs peu informés, tout en profitant de l’occasion pour récupérer leurs informations personnelles sans envoyer la box. La seule façon légitime d’obtenir une Freebox Ultra Edition Limitée reste de passer par Free. Il est encore possible d’y souscrire pour les nouveaux abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox