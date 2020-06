Salt (Xavier Niel) franchit le cap des 100 000 clients à la fibre

Deux ans après s’être lancé sur le marché fixe en Suisse, Salt, l’opérateur détenu par Xavier Niel, atteint un nouveau palier d’abonnés.

Salt Home, l’offre triple play de l’opérateur racheté en 2015 par Xavier Niel a franchi en juin le cap des 100 000 clients. Présent dans 203 communes helvètes, cet abonnement donne accès à une fibre 10 Gbit/s et à une “technologie Wi-Fi de pointe”, à un prix qui met à mal la concurrence. L’opérateur a en effet publié un graphique comparatif entre son offre à 39.95 CHF par mois et celle des concurrents et la différence en terme de compétitivité est plutôt flagrante.

Et l’opérateur ne veut pas en rester là, il a récemment annoncé un partenariat avec son rival Sunrise pour créer un opérateur d’infrastructure sur la fibre nommé “Swiss Open Fiber“. Derrière cette alliance, un objectif clair : 1.5 millions de foyers suisses raccordés dans les 5 à 7 prochaines années. De quoi “multiplier la portée” de Salt Home.

Xavier Niel avait acquis en février 2015 le troisième opérateur de télécom suisse : Orange communications. Cet opérateur revient changé de ce rachat jusque dans son nom puisque c’est le 23 avril 2015 qu’il prendra le nom de Salt. Trois ans plus tard, l’opérateur se lancera d’ailleurs dans les offres fixes avec Salt Fiber. L’offre Salt Home propose donc la fibre 10 Gbit/s, mais aussi une set-top box 4K Apple TV, trois bouquets de base Salt TV (en Français, en Allemand et en Italien) comprenant 250 chaînes ou plus et bien d’autres services, pour un prix revenant à un peu plus de 37€/mois.