WhatsApp ajoute enfin une fonctionnalité que l’on n’attendait plus

Une nouvelle fonctionnalité bientôt intégrée à l’une des applications de messagerie les plus utilisées au monde, mais qui aurait dû être là depuis le début.

Enfin ! WhatsApp, pour aussi populaire et efficace qu’elle soit, manque encore de certaines fonctionnalités que l’on pourrait considérer comme basiques. C’était notamment le cas de l’ajout des contacts directement sur l’application, jusqu’à maintenant.

Meta annonce en effet sa volonté de faciliter l’ajout et la gestion de nos contacts sur WhatsApp depuis n’importe quel appareil. Il sera même possible d’enregistrer des contacts uniquement sur l’application, d’ajouter des contacts juste par nom d’utilisateur… Il s’agit d’une annonce pour l’heure et d’une “première étape” pour la firme américaine, mais il ne reste plus qu’à prendre son mal en patience.

Source : Presse Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox