Arnaque en cours : les mails frauduleux qui imitent France Identité

Des mails frauduleux circulent, et cette fois, c’est France Identité qui est dans le viseur des pirates. Utilisant une adresse officielle, ces arnaqueurs rusés demandent des documents sensibles sous couvert de “vérifications”. Entre usurpation et escroquerie, voici comment repérer et éviter ces pièges numériques.

Attention à vos boîtes mails ! Ces derniers jours, des utilisateurs de l’application France Identité reçoivent des courriels frauduleux leur demandant des copies de documents officiels. Derrière cette arnaque bien ficelée, les pirates utilisent une adresse en apparence légitime : « noreply@france-identite.gouv.fr ». De quoi semer la confusion !

Ces faux mails, habilement déguisés en messages officiels, réclament une carte d’identité et un justificatif de domicile, sous prétexte de vérifications de sécurité. En réalité, ils proviennent de pirates qui espèrent subtiliser ces précieuses informations pour de futures usurpations d’identité. Ces malfaiteurs pourraient même avoir profité d’une faille de sécurité, selon certains experts.

Comment reconnaître le faux du vrai ?

Difficile de faire la distinction ? Un indice : l’adresse « noreply » ne doit jamais appeler à une réponse. Un autre truc à vérifier : l’adresse « répondre à », souvent redirigée vers un autre domaine frauduleux. Et bien sûr, les classiques fautes d’orthographe ou messages alarmistes doivent vous mettre la puce à l’oreille.

Que faire pour éviter le piège ?

En cas de doute, connectez-vous directement à l’application ou au site officiel. Ne répondez jamais dans la précipitation et surtout, évitez de gérer cela depuis votre téléphone. Si vous avez reçu un mail suspect, signalez-le sur signal-spam.fr ou cybermalveillance.gouv.fr. En attendant, restez vigilant, les arnaques ne sont jamais bien loin !

Source : Le Parisien

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox