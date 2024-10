Orange annonce la fin imminente d’un service mobile iconique vieux de plus de 20 ans

Le numéro historique de suivi de consommation d’Orange va s’arrêter, mais pas de panique, des solutions existent pour avoir le même usage.

Suivre sa consommation de SMS ou d’appels n’a pas toujours été possible via une application. Chez Orange, c’était notamment vers le #123# qu’il fallait se tourner pendant longtemps pour pouvoir voir s’afficher son suivi de consommation en temps de communication uniquement s’afficher sur son téléphone. Un service assez vieillot qui n’indiquait même pas la dépense de données et qui s’arrêtera en novembre 2024.

Heureusement, le suivi de consommation chez Orange ne s’arrête pas là, vous pourrez toujours obtenir des informations détaillées en appelant le 555 ou en passant directement depuis votre espace client, notamment via l’application MySosh ou Orange et moi. Mais l’écran visuel s’affichant avec #123# et sa simplicité pourra manquer à certains…

Source : iGen

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox