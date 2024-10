Ligue 1 : DAZN baisse fortement le prix de ses offres, mais il faudra faire vite

L’abonnement annuel DAZN Unlimited passe à 19,99€/mois au lieu de 29,99€/mois et Unlimited+ à 29,99€/mois au lieu de 49,99€/mois. Les nouveaux abonnés devront s’abonner avant le 27 octobre pour en profiter.

Avis aux amateurs de Ligue 1 ! A l’occasion du Classico OM-PSG ce dimanche, DAZN cherche à faire le plein de nouveaux abonnés. Très critiqué sur ses tarifs pour accéder à la Ligue 1, le diffuseur de 8 matchs sur 9 en direct et un en différé chaque-weekend de championnat, vient de lancer une promotion importante allant de 10 à 20 euros de remise mensuelle.

Pour toute souscription d’ici le 27 octobre, l’abonnement Unlimited est proposé au prix de 19,99 euros par mois au lieu de 29,99 euros par mois avec un engagement d’un an. C’est l’une des rares occasions de profiter de l’accès à la Ligue 1 à un tarif plus accessible. DAZN Unlimited inclut aussi l’accès à toute la saison de la Betclic ELITE en direct et exclusivité, les grands combats en MMA avec la PFL, la boxe et le Glory en kick-boxing ou encore l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler Pro League et bien d’autres. L’abonnement Unlimited+ qui permet en plus deux streams simultanés et les téléchargements, profite aussi d’une remise pour un abonnement annuel, l’offre est proposée à 29,99€/mois au lieu de 49,99€/mois.

Du côté des opérateurs, Free envoie actuellement un mail à ses abonnés pour leur faire profiter de cette offre directement depuis leur Player TV Freebox, en vous rendant sur la chaîne 37.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox