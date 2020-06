Alerte orages dans 13 départements: les conseils pour protéger votre Freebox

Météo France vient de publier une alerte orages sur plusieurs départements. Ceux-ci peuvent détériorer votre Freebox, il est donc conseillé de respecter certaines consignes

Attention orages ! Si vous habitez en Nouvelle Aquitaine ou en Auvergne-Rhône-Alpes vous pouvez être concernés par cette annonce. “Des orages se déclenchent à nouveau par le sud Aquitaine en fin de journée. D’abord peu virulents, ils s’organisent en progressant vers l’est Aquitaine, l’ouest Midi-Pyrénées le Limousin et l’Auvergne ce soir et la nuit prochaine” explique Météo France 13 départements ont ainsi été placés en alerte orange en raison des violents orages prévus, selon la carte de vigilance de Météo-France. L’alerte a été diffusée à 10h03 ce vendredi et est valable jusqu’à demain samedi à 16h00

Les orages peuvent être la cause d’endommagements du matériel (Freebox Révolution, Freebox Delta, Freebox Crystal, Freebox Mini 4K,…). Pensez donc à débrancher les alimentations électriques, les combinés sans fils ainsi que le câble RJ11 (le câble téléphonique) de la Freebox, pour éviter toute mauvaise surprise.

Si vous ne pouvez pas débrancher votre Freebox (pour des raisons professionnelles par exemple), nous vous recommandons vivement d’utiliser un équipement parafoudre. Ce dernier protégera vos Freebox et le reste de vos équipements en cas de surtension sur votre installation électrique.

En cas de dégradations, surtout n’essayez pas de débrancher la Freebox. Avant de manipuler la box, veuillez impérativement éteindre le disjoncteur principal de votre domicile afin d’éviter toute électrocution. Ne rebranchez pas la Freebox détériorée sauf si Free vous le confirme.

Bloqué à l’étape 2 aussi suite orage Djedja (@Djedja91) June 26, 2020

Si votre Freebox a été endommagée par l’orage, il faudra remonter le problème à Free qui vous renverra une nouvelle box. L’ancienne Freebox pourra vous être facturée, et c’est votre assurance habitation qui devra vous la rembourser, comme n’importe quel autre appareil qui aurait été détérioré par l’orage.