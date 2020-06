Cafeyn, inclus dans l’offre Freebox Delta, remplacera le bouquet presse dans les offres de SFR cet été

Après Bouygues et Free, le service de presse en ligne Cafeyn débarquera cet été dans les offres de SFR, remplaçant SFR Presse.

Pas de rachat, mais une distribution. Alors qu’à la fin du mois de mai, la possibilité pour le service de presse Cafeyn (ex-LeKiosk) de racheter SFR Presse à Altice était envisagée, Ari Assuied, son président, annonce un nouvel accord de distribution avec l’opérateur au carré rouge.

“Pendant le courant de l’été, Cafeyn remplacera SFR Presse qui n’existera plus” affirme-t-il fièrement. En effet, son service qui revendique à ce jour 1.5 millions d’utilisateurs actifs, viendra se substituer au bouquet déjà présent pour les abonnés dans le courant de l’été avec ne nouvelle offre, “une fois que le basculement sera terminé“.

Un changement gagnant-gagnant et pour le service de presse et pour les abonnés, qui bénéficieront de plus de 1000 titres au lieu des 80 proposés par SFR Presse. Et si Ari Assuied se refuse à communiquer des objectifs de gains d’abonnés avec ce nouveau partenariat, il admet que “ce nouveau partenariat lui permet de passer un pallier substantiel, SFR étant le deuxième opérateur télécom en France”. Après une intégration dans l’offre Freebox Delta et en tant que bonus dans les offres fixes de Bouygues Telecom, Cafeyn ajoute une nouvelle corde à son arc avec SFR. Pas d’accord avec Orange, qui propose le service ePresse, son principal concurrent.

L’ex-Le Kiosk a également racheté miLibris à Altice, une plateforme de solutions logicielles permettant la distribution, numérisation et monétisation des contenus sur Cafeyn pour les éditeurs. La plateforme ne cache pas son ambition et clame vouloir devenir “a minima le champion européen, et au mieux le champion mondial du troisième axe majeur du streaming, celui de l’information de qualité” .

