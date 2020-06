Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 133

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Free, en toute honnêteté ?

En toute objectivité je pense que ce serait plus simple & rapide de passer chez Free. 🙂 Free (@free) June 9, 2020

Un abonné Freebox en toute exagération !

On dirai mes fils de ma freebox,TV,la fibre

On dirai mes fils de ma freebox,TV,la fibre

ect.. https://t.co/8jYADArHCq MAN (@KDLL690) June 13, 2020

Regarder “Le Seigneur des Anneaux” peut avoir des effets secondaires.

Hello @Freebox ma Freebox mini 4K se prend pour l'Å"il de Sauron depuis la diffusion du 2ème volet du Seigneur des Anneaux hier soir… Du coup je flippe. Une explication ? #freebox pic.twitter.com/Jiaxt3cIbQ Christophe Landat (@Chrislandat) June 17, 2020

Le jingle de Bouygues Telecom, le gros hit de cette fête de la musique ?

Quand on remixe le jingle de @bouyguestelecom ça donne ça… ! #Ensemble, avec VOUS ! ❤️ pic.twitter.com/b5FPQQkbKI French Fuse (@FrenchFuse) June 19, 2020

SFR de la fausse fibre ? Ah oui du THD !