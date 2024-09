Free offre un nouveau cadeau à tous ses abonnés Freebox

Free propose à tous ses abonnés de découvrir gratuitement le premier épisode d’une série Warner sur l’Aktu Free.

L’opérateur de Xavier Niel propose dès aujourd’hui et jusqu’au 30 septembre prochain le premier épisode de la nouvelle saison de Batwheels, diffusée sur Cartoonito, gratuitement sur l’Aktu Free. Cette série d’animation spécialement conçue pour les plus jeunes, centrée sur une équipe de véhicules emblématiques de l’univers DC Comics. Le héros principal, Bam, la fidèle Batmobile de Batman, est à la tête d’une équipe unique composée de Bibi, la moto de Batgirl ; Flamme, la voiture de Robin ; Wing, l’avion de Batman ; et Buff, le Bat-camion. Ces super-bolides, dotés de la parole, ont une mission claire : défendre Gotham City aux côtés de Batman, Robin, Batgirl et d’autres héros légendaires.

L’Aktu Free dispose de sa section dédiée sur la Freebox Révolution (menu “Télévision”), Freebox Delta et mini 4K depuis le menu Home et Freebox Pop sur la page d’accueil Android puis “Rubrique”, applications Free. Pour ceux qui souhaitent continuer cette série au-delà du premier épisode, et visionner la suite de la série, il vous suffit de souscrire au pack WB Family qui est proposé à un tarif de 5,99€ par mois en vous rendant sur le canal 144 de la Freebox.

