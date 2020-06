NRJ Mobile : un forfait 100 Go en promotion à 9,99 euros par mois

NRJ Mobile propose un forfait mobile 100 Go à prix cassé, mais pour une durée limitée.

Jusqu’au 29 juin, NRJ Mobile propose un forfait mobile en promotion. Il revient à 9,99 euros par mois, au lieu de 19,99 euros. Le tarif réduit ne vaut toutefois que durant les 12 premiers mois. Payable à la commande, la carte SIM triple découpe revient à 10 euros.

Sans engagement, le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 100 Go de data (débit réduit au-delà). Il est utilisable depuis l’Europe et les DOM et prévoit ainsi 10 Go de data mobile.

Pour rappel, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France. Elle opère sur les réseaux de Bouygues Telecom, Orange et SFR.