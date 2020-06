Google assistant lance les courses à la voix avec Carrefour, une “première mondiale”

Le géant américain a signé un partenariat avec le groupe Carrefour pour permettre de passer commande avec Google Assistant, une première mondiale d’après le groupe français.

Faire ses courses d’une simple commande vocal avec son smartphone Android devient simple comme bonjour. Si Alexa, détenu par Amazon, permettait déjà l’achat de divers produit, c’est du côté des courses alimentaires que choisit de se tourner Google Assistant, en signant un partenariat avec Carrefour.

Le nouveau service, lancé hier, permet ainsi de simplement demander à votre smartphone, enceinte ou écran connecté compatible “Ok Google, je veux faire les courses” pour réaliser vos emplettes. Carrefour indique être le “premier distributeur au monde à s’intégrer au sein de la nouvelle expérience de courses à la voix sur l’Assistant Google” et présente une “triple innovation” :

Tout d’abord, chaque commande d’un article (“beurre”, “lait” etc.) sera retranscrit en un panier de produits disponibles dans son magasin. La traduction de cette liste de course de course se fait de manière personnalisée et s’adapte aux préférences de l’utilisateur, bien que celui-ci puisse à tout moment modifier ou compléter ces produits. Finalement, une fois la commande passée, le client sera redirigé sur l’univers e-commerce de Carrefour pour finaliser sa commande, la payer et pourra même choisir son mode de livraison (drive, drive piéton ou livraison à domicile).

La liste peut d’ailleurs être partagée à tout moment, pour que chaque membre du foyer puisse y ajouter quelque chose. Mais le service permet également d’utiliser “Voice Match”, qui permet de limiter cette liste à une seule voix reconnue par l’Assistant Google. Et bien sûr, basé sur les données collectées, certains produits seront repérés par l’assistant vocal pour être recommandés au fil des commandes passées.

Qu’en est il des données personnelles ? S’il faut associer son compte Google à un compte Carrefour, le géant américain affirme qu’il est possible à tout moment de supprimer les données transmises en les dissociant. L’historique d’achats du compte carrefour sera également supprimé si l’expérience n’est pas utilisée pendant une période de 30 jours.