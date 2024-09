Netflix va bientôt abandonner certains iPhone et iPad

Si vous avez un iPhone ou un iPad tournant encore sous iOS ou iPadOS 16, une mise à jour sera bientôt de rigueur pour continuer de profiter de l’application Netflix.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui utilisaient encore leur iPhone X, iPhone 8 ou iPad Pro de première génération. Des lignes de codes dans l’application Netflix ont été découvertes et ces dernières incitent les utilisateurs à passer sous iOs 17, explique iGen.

Si aucune date n’est précisée, on peut donc s’attendre prochainement à l’abandon des iPhone et iPad tournant encore sous iOS/iPadOS 16 par Netflix avec la fin des mises à jour de l’application, jusqu’à ce qu’elle ne soit tout simplement plus fonctionnelle. Il restera bien sûr possible d’accéder à la plateforme via Safari, mais l’expérience sera tout de même bien moins confortable.

C’est assez fréquent pour des applications de délaisser d’anciennes versions de systèmes d’exploitation pour des plus récentes. Cet été, Netflix avertissait certains abonnés d’une fin de support de l’Apple TV 2ème génération et de plusieurs modèles de téléviseurs connectés.

