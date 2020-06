Insolite : un raccourci sur iPhone pour enregistrer une arrestation par la police

L’actualité a donné des idées à un utilisateur d’iPhone. Il a créé un raccourci à déclencher en cas d’arrestation policière.

Avec la mort de l’Afro-Américain George Floyd aux États-Unis, les regards se tournent vers les forces de l’ordre locales, accusées d’interventions un peu trop musclées. Robert Petersen, un utilisateur d’iPhone, a eu ainsi l’idée de créer un raccourci pour déclencher différentes actions d’une simple commande vocale en cas d’arrestation par la police. Pour cela, il a utilisé l’application “Raccourcis” introduite en 2018 et permettant d’automatiser certaines tâches.

Une requête de type “Dis Siri, je me fais arrêter” déclenche ainsi l’enregistrement vidéo avec la caméra frontale, tout en réduisant la luminosité de l’écran et activant le mode Ne pas déranger pour plus de discrétion. En parallèle, le raccourci envoie un message avec la localisation à un ami. Le contact de confiance aura également une copie de l’enregistrement vidéo. Nos confrères des Numériques rappellent d’ailleurs que “l’enregistrement d’interpellations par la police n’est illégal ni aux États-Unis ni en France”, même si certains tentent de “fragiliser cette possibilité”.

Source : Les Numériques