WhatsApp : nouvelles fonctions pour le service de messagerie

WhatsApp continue d’enrichir son service. Une fonction est en cours de déploiement, tandis que d’autres font encore l’objet de tests.

Dans un billet de blog, WhatsApp a en effet annoncé le déploiement d’un service de paiement au sein de son application. Déjà disponible au Brésil, l’un de ses principaux marchés, cette fonction arrivera prochainement sur d’autres. Concrètement, elle permet l’achat de produits et services auprès d’entreprises, mais également le transfert entre particuliers. Les paiements sont traités par Facebook Pay, ce qui permettra “aux particuliers et entreprises d’utiliser les mêmes informations bancaires sur toute la famille d’applications Facebook dans un avenir proche”, est-il indiqué. Les transactions seront gratuites pour les particuliers et payantes pour les entreprises qui devront s’acquitter de frais de traitement.

Selon WABetaInfo, WhatsApp planche en parallèle sur d’autres fonctionnalités. Il y a la possibilité d’utiliser son service sur quatre appareils simultanément, contre un pour l’instant. Toujours selon le site spécialisé, le service travaille sur une fonction de recherche des messages par date, grâce à une icône de calendrier.