La Poste Mobile arrête ses offres fixes pour proposer les box de SFR

Changement de modèle pour La Poste Mobile, qui commercialise désormais uniquement les offres internet fixes de SFR.

Le MVNO a confirmé le passage de témoin. Dans les bureaux de poste et sur le site internet, il ne sera plus proposé de box “La Poste Mobile”, mais uniquement les offres de SFR. Cependant, pas de changement pour les clients existants, leur offre restera la même.

Au début du confinement l’opérateur virtuel avait cessé temporairement la commercialisation de ses offres fixes, pour respecter au mieux les mesures de sécurité sanitaire pour ses employés comme pour ses abonnés. Cependant, une fois la période passée, les box de La Poste ne sont toujours pas revenues sur le site internet, et ont été remplacées par les abonnements SFR, en ADSL, fibre ou câble.

Cet opérateur étant détenu à 51% par La Poste et 49% par SFR, l’arrivée des offres de l’opérateur au carré rouge dans ses canaux de distribution n’est finalement qu’une suite logique du partenariat. Contacté par Ariase, La Poste Mobile explique que ce choix permet, depuis le 19 mai, de proposer à ses abonnés “le meilleur des deux mondes” soit, l’accès à “la technologie et [aux] innovations SFR dès leur introduction sur le marché français” et le “maillage territorial ainsi que la proximité et confiance” des bureaux de postes.

Avec cette présence exclusive dans les 7 700 bureaux de postes, c’est une aubaine pour SFR qui bénéficie ainsi d’une forte présence commerciale, notamment en zone rurale. Avec le déploiement progressif de la fibre en campagne, l’opérateur peut ainsi bénéficier de points de ventes tout prêts, pour proposer ses offres directement.

Pour les clients box La Poste, le nouveau modèle commercial du MVNO “n’aura aucun impact” assure-t-il. ” Le dorénavant ex-FAI précise que ses abonnés “conservent leur offre, leurs options, leurs services actuels ainsi que leur matériel“. Le service d’assistance client reste à leur disposition en cas de besoin. Mais pour ce qui est du MVNO, il ne commercialisera dorénavant plus que des forfaits mobiles.