Free vous fait passer le Bac “pour le fun” avec un planning d’épreuves bien précis

No stress. Cette année, c’est Free qui vous fait passer le Bac.

Les traditionnelles épreuves du baccalauréat ayant été annulées cette année sur fond d’épidémie de coronavirus, Free a décidé de reprendre le flambeau. “Sans pression, juste pour le fun de faire travailler vos méninges”, promet toutefois l’opérateur de Xavier Niel. Vous pourrez vous lancer de manière décontractée.

Free vous donne rendez-vous ce lundi à 14h00 pour parler philosophie. Suivront les épreuves de géographie, d’histoire, de mathématiques et d’anglais qui se dérouleront les mardi, mercredi, jeudi et vendredi. La question est : à quelle sauce les élèves vont-ils être mangés ? Bref, révisez vos classiques (Platon, Socrate, Voltaire, etc.).