Free Mobile : nouvelle baisse de tarif exceptionnelle sur un smartphone

Une nouvelle promo pour le Oppo A5 2020 est proposée dans la boutique en ligne Free Mobile.

Vous pouvez bénéficier dès maintenant d’une remise exceptionnelle sur ce smartphone entrée de gamme, qui voit son prix passer sous la barre des 150€. Le Oppo A5 2020 est toujours proposé avec un verre trempé offert d’une valeur de 24.99€.

Ce modèle est proposé avec trois possibilités d’achat. Si vous souhaitez le payer au comptant, comptez 149€ à la commande au lieu de 169€. Pour échelonner l’achat, vous pouvez opter pour le paiement en 4 fois sans frais, avec 38€ à la commande et trois fois 37€. Et pour un paiement sur la durée, il est possible de payer en 24 fois sans frais, moyennant 29€ puis 24 fois 5€ sans frais.