Canal+ va lancer une nouvelle interface sur les box de SFR

Abonnés Canal+ avec décodeur SFR, vous pouvez désormais rejoindre un nouveau programme de bêta-test afin d’optimiser l’expérience sur votre player TV.

“Nous recherchons des utilisateurs motivés, afin de nous aider à tester et développer la nouvelle expérience CANAL+ sur votre décodeur SFR”, a annoncé le 23 août, Canal+ sur son site d’assistance. Le message est clair, l’univers Canal+ va donc évoluer pour clients SFR, avec le développement d’une nouvelle interface et probablement de nouvelles fonctionnalités.

Sont aujourd’hui concernés, les décodeur Plus de SFR et SFR BOX 8 dont les identifiant CA Id virtuel sont consultables sur la chaîne 911 dans l’univers de SFR.

En tant que bêta-testeur, les abonnés motivés devront accepter un accord de confidentialité et réaliser des missions de signalement des bogues et problèmes rencontrés. Cela va de soi, ils seront amenés à accepter les mises à jour bêta pouvant présenter des problèmes de stabilité, des blocages, des problèmes d’interface, et seront aussi invités à faire part de leurs remontées et commentaires par l’intermédiaire de fiches incident et d’enquête de satisfaction.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox