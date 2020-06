Bouygues Telecom lance un nouveau service à destination de ses abonnés mobiles pour bénéficier d’un second numéro de téléphone

Plus de deux ans après l’arrêt de l’option B.duo, l’opérateur annonce aujourd’hui le lancement de son remplaçant, un nouveau service baptisé “Onoff” permettant à ses abonnés de disposer d’un second numéro de téléphone via une application, pour 3€/mois.

Idéal pour tous ceux qui ne souhaitent pas communiquer leur numéro de mobile personnel pour mettre en ligne une petite annonce, activer une souscription sur un site internet, protéger leur vie privée. Bouygues Telecom lance aujourd’hui en partenariat avec la startup Onoff une nouvelle option payante permettant à ses abonnés de bénéficier d’un second numéro de téléphone mobile sans changer de téléphone, ni de forfait.

Disponible dès aujourd’hui pour tous les abonnés à un forfait Sensation ou B&You avec une enveloppe data de 1 Go et plus, l’option Onoff inclut, un second numéro mobile français, un répondeur dédié, les appels entrants et sortants vers la France métropolitaine et la réception et l’envoi de SMS et MMS vers la France métropolitaine.

Ce nouveau service, sans engagement, est accessible après souscription, via l’application Onoff, au prix de 3€/mois, le 1er mois est offert.