Canicule et fortes chaleurs : nos conseils et astuces pour protéger vos Freebox et éviter les dysfonctionnements

Depuis dimanche a débuté un épisode de très forte chaleur sur la France. Univers Freebox vous propose donc quelques conseils pour protéger votre Freebox de la surchauffe, et éviter d’éventuels perturbations. Outre les sabotages massifs concernant les opérateurs télécom, la canicule qui arrive peut perturber votre Freebox (et les autres box). Selon les prévisions de Météo France, les températures vont encore grimper dans de nombreux départements, avec un épisode de canicule qui a débuté hier et de record qui devrait être battus ce lundi et encore davantage ce mardi. Comme tous les équipements informatiques dotés de composants électroniques, les Freebox sont sensibles aux fortes chaleurs. Aussi nous vous recommandons de : Ne pas superposer vos Freebox (Server et Player) l’une sur l’autre (afin d’éviter une accumulation de chaleur entre les deux box). Ne pas encombrer les grilles d’aération de vos Freebox, et les dépoussiérer si besoin. Elles sont situées à l’arrière sur la Freebox Révolution et la Freebox Pop, sur les côtés pour la Mini 4K, sur le bas de chaque coté du “triangle” pour la Freebox Delta ou en dessous pour la Freebox Crystal. Eviter d’enfermer votre Freebox dans un meuble (surtout si elles disposent d’une place étroite). Disposer le Server et/ou le Player près d’un refroidisseur-ventilateur (ou utiliser un refroidisseur pour PC Portables par exemple…). Autre astuce, surélever légèrement les Freebox à l’aide de quatre petites fixations (à déposer dans les quatre coins sous la Freebox). Pour vérifier la température de vos Freebox, plusieurs solutions existent : Freebox OS et l’application Freebox Pour vérifier la température de votre Freebox (tous les modèles sauf la Crystal), rendez vous sur Freebox OS : « Etat de la Freebox » puis dans l’onglet « Courbes de température ». Vous pouvez également retrouver ces informations sur l’application officielle “Freebox” ; disponible sur Android. Vous pourrez ainsi visualiser d’un seul coup d’oeil, la température de vos Freebox et prendre les mesures nécessaires en cas de surchauffe. Vous pourrez ensuite vérifier si votre contre-offensive anti-surchauffe a payé. NB : N’hésitez pas à partager vos trucs et astuces contre la surchauffe avec les autres Freenautes dans les commentaires. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox