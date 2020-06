Orange, Free, Bouygues et SFR ont une bonne image auprès des Français qui sont tout de même vigilants

Une étude révèle que 62% des Français se déclarent fidèles à leur opérateur. Un attachement qui n’empêche pas l’abonné d’être attentif.

Si les Français sont majoritairement attachés à leur opérateur, ils n’en restent pas moins lucides et critiques d’après une étude réalisée par la régie publicitaire IMedia Center nommée ” Les Français et la téléphonie, sur la même longueur d’onde ?”.

Les opérateurs bénéficient d’une bonne image générale pour les Français. Par exemple, 9 abonnés sur 10 considèrent que les FAI participent à l’innovation et aux mutations technologiques. Pour 68% d’entre eux, les opérateurs se soucient et son attentif au bien-être de leurs abonnés. Plus de la moitié (55%) considèrent également qu’Orange, Bouyges, SFR et Free sont soucieux des enjeux liés aux évolutions climatiques et plus globalement aux questions autour de l’environnement. Cette bonne réputation entraîne une certaine fidélité, 62% des Français se déclarent fidèle à leur opérateur

Cette étude a été basée sur des données récoltées lors du travail de veille et d’analyse de IMedia Center et de ses partenaires, mais également via une enquête en ligne auprès de 405 individus réalisée en mai 2020.

Des abonnés fidèles et plutôt confiants sans être dupes

Si le secteur de la téléphonie bénéficie d’une bonne image en général, mais les Français sont tout de même vigilants au moment du choix. Quatre critères principaux se sont dégagés de cette étude, qui guident les abonnés dans le choix de leur opérateur. Sans surprise, le prix est la première information recherchée pour le choix d’un abonnement pour 3 Français sur 4. Cependant, les prix sont jugés inadaptés par 85% de la population . Viennent ensuite la clarté de l’offre, à laquelle 56% des abonnés accordent une grande importance. La durée d’abonnement et l’engagement sont également scrutés de près par 28% d’entre-eux, talonné par la qualité et la disponibilité du SAV, privilégié par 27% des abonnés. La confiance n’exclut pas le contrôle.

Les Français sont d’ailleurs majoritairement attentifs à la communication des opérateurs (69%), et la plupart se déclarent assez informés avec les publicités de ces derniers (71%). Cependant, ils n’hésitent pas à croiser les sources pour se renseigner avant de s’abonner chez Orange, Free, Bouygues ou SFR. 55% d’entre eux demandent conseil auprès de leurs proches, quand un Français sur deux se fie à la publicité de l’opérateur. Les avis sur les réseaux sociaux sont également consultés par 46% des abonnés, et 45% d’entre eux déclarent également faire appel à un comparateur d’offre sur internet pour guider leur choix.

En somme, les Français ont une bonne image de leur FAI, mais ne lui font pas non plus aveuglément confiance. Le prix des offres est majoritairement critiqué, mais ce n’est pas tout : les conditions d’abonnements et la clarté de l’offre sont également dans le viseur des abonnés.

Source : via Comarketing-News