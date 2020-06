Vidéo : Les astuces pour être Zen avec votre forfait Free Mobile, éviter que la facture s’envole et rejeter les gros lourds

Toutes les semaines, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous allons vous montrer tous les services proposés par Free Mobile qui permettent d’être tranquille avec son forfait. Nous allons ainsi vous expliquer comment rejeter des appels en numéros masqués, comment filtrer les spams, apparaître ou non dans l’annuaire, bloquer les appels vers la numéro surtaxés pour ne pas avoir de surprise sur votre factures, et plusieurs autres astuces, etc

Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox