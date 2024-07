Free fait gagner une PlayStation 5 avec Oqee et Ciné+OCS

A l’occasion du lancement la semaine dernière de la nouvelle offre Ciné+ OCS, Free lance un concours pour faire gagner la dernière console de Sony.

Un cadeau pour mettre en avant le lancement de Ciné+ OCS mercredi dernier sur les Freebox. La page officielle d’Oqee vient de lancer un nouveau concours sur sa page X avec un gros lot à la clé : une Playstation 5. Le choix du cadeau étant inspiré par la série phare du bouquet en ce moment, Twisted Metal, qui est tirée d’un jeu vidéo.

Le principe pour participer est simple, il vous suffit de suivre les comptes Oqee By Free et Ciné+ OCS, les liens sont fournis sur le post ci-dessous et de partager (anciennement retweeter) le post de l’opérateur. Le tirage au sort est prévu pour le 23 juillet.

#JeuConcours 🎁

Pour la sortie de la série événement Twisted Metal adaptée du jeu vidéo éponyme sur CINE+ OCS, On vous fait gagner une Playstation 5 🎮 Pour participer :

👉Follow @OQEEbyFree

👉Follow @cineplus_ocs

👉RT ce post Tirage au sort le 23 juillet 🍀 pic.twitter.com/kMkvhVfehQ — OQEE by Free (@OQEEbyFree) July 9, 2024

Pour rappel, Ciné+ OCS est le bouquet issu du rachat d’OCS par Canal, il est proposé à 12.99€/mois sur les Freebox et via d’autres services comme Amazon Prime ou dans certaines offres Canal+. Il propose un ensemble de six chaînes thématiques orientées autour du cinéma et des séries.

