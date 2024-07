Bouygues Telecom signe un partenariat avec Starlink d’Elon Musk

Bouygues Telecom Entreprises va proposer les services de connectivité par satellite de Starlink aux professionnels afin qu’ils bénéficient du très haut débit, en plus de la fibre optique, notamment dans le cadre de l’arrêt du réseau cuivre.

En marge de l’autorisation donnée par l’Arcep à Amazon de déployer son concurrent à Starlink, Kuiper, en France, le fournisseur d’accès à Internet par satellite de la société SpaceX poursuit de son côté l’implantation de ses offres dans l’Hexagone.

Bouygues Telecom Entreprises annonce aujourd’hui figurer aujourd’hui parmi les revendeurs officiels de Starlink. Cette collaboration vise à enrichir le portefeuille de services de Bouygues Telecom Entreprises et proposer à ses clients l’accès à Internet de Starlink, leur permettant ainsi de bénéficier du très haut débit, en plus de la fibre optique, notamment dans le cadre du décommissionnement du réseau cuivre.

Plusieurs offres seront disponibles, comprenant la mise à disposition et l’installation des kits de connexion Starlink, ainsi que l’abonnement permettant la connectivité à internet. “Les experts et les techniciens de Bouygues Telecom Entreprises seront aux côtés des clients à chaque étape de la mise en place de cette solution, qui sera adaptée aux différentes configurations et contraintes propres aux sites professionnels”, annonce l’opérateur. Pour justifier ce partenariat, le FAI estime que Starlink est aujourd’hui “un acteur majeur du secteur avec déjà plus de 3 millions de clients, il dispose de la première et de la plus grande constellation de satellites du monde utilisant l’orbite basse terrestre.”

Par ailleurs ces nouveaux accès sont compatibles avec les solutions SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) proposées par Bouygues Telecom, “concourant à la performance et la sécurité du réseau et des applications de bout en bout.”

ID Logistics, leader international de la logistique contractuelle, a d’ores et déjà opté pour la solution Starlink distribuée par Bouygues Telecom Entreprises pour fournir, en plus des technologies de connectivité déjà existantes, un accès Internet de qualité et haut débit à tous ses sites en France et à l’international. D’ici 2025, plus de 400 sites d’ID Logistics en Europe, en Amérique du Sud et en Asie bénéficieront de la solution Internet Starlink.

« Depuis plus de 20 ans, nous nous attachons à soutenir nos près de 100 000 clients dans leur processus de transition numérique en leur proposant une gamme complète et innovante de services et de solutions. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous associer aujourd’hui à Starlink pour offrir un accès à Internet par satellite de qualité au plus grand nombre d’entreprises françaises. Cette technologie de pointe pourra être utilisée comme solution primaire ou complémentaire, en prévision de l’obsolescence du réseau cuivre, concourant ainsi à la continuité de leurs opérations et de leurs performances » a déclaré François Treuil, Directeur Marché Entreprises de Bouygues Telecom.