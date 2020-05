Chaînes cinéma gratuites pour tous les abonnés Freebox : les films à ne pas louper dès maintenant

Qui a dit qu’il n’y a rien à se mettre sous la dent en matière de 7ème art sur Freebox TV ? Si la mise en clair de TCM Cinéma a pris fin hier, d’autres chaînes incluses dans le bouquet basique valent le détour comme par exemple Paramount Channel (canal 52) et RTL9 (29) . Presque cinéphile, Univers Freebox vous souffle ses incontournables des prochains jours !

Vendredi : David Bowie dans un premier grand rôle

Deux bons acteurs Ray Liotta, Linda Fiorentino dans un thriller fantastique qui mérite le coup d’oeil. A 20h40, place à “Mémoires suspectes” sur Paramount Channel malgré quelques longueurs. Le scénario est séduisant : “Injustement accusé du meurtre de son épouse, un médecin légiste s’injecte un sérum révolutionnaire qui doit lui permettre d’accéder aux souvenirs des vivants et des morts impliqués dans cette affaire.”

David Bowie et Sakamoto dans un film de guerre ? Découvrez sans plus attendre “Furyo” à 22h43 sur Paramount Channel. Ce long métrage anglo-japonais raconte les relations interpersonnelles et les différences culturelles entre quatre hommes dans un camp de prisonniers japonais à Java durant la Seconde Guerre mondiale.

Samedi : sauvetage, espionnage et un téléfilm primé

Un film catastrophe avec Sylvester Stallone et son fils, cela vous tente ? “Daylight” sera diffusé à 20h45 sur RTL9. Dans cette superproduction de 1996 de 70 millions de dollars, l’acteur joue un sauveteur courageux. Après l’explosion d’un camion chargé de produits inflammables dans un tunnel, des automobilistes risquent de mourir par asphyxie ou noyade.

Un film d’espionnage qui vaut le coup sera diffusé à 22h25 sur Paramount Channel . Un classique de genre réalisé dans les 70s dans lequel on retrouve une scène mythique et éprouvante de torture dentaire : “Marathon Man” avec Dustin Hoffman et Laurence Olivier.

Émilie Dequenne, Lou Gable et Léa Drucker y sont parfaites. A 23h05, découvrez le téléfilm “La Consolation” sur TV5 Monde (canal 70). L’histoire, violée l’année de ses 13 ans par le photographe David Hamilton, Flavie, la quarantaine, entreprend un difficile travail de reconstruction. Cette adaptation pour France 3 a reçu le prix du Meilleur téléfilm lors du Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2017.

Dimanche :

Repoussez les limites de votre cerveau sur Paramount Channel à 20h45, dans “Limitless”, une nouvelle drogue donne des ailes et un savoir infini à un écrivain raté joué par Bradley Cooper qui va devenir un génie de Wall Street.

La semaine prochaine : Starsky et Hutch ou Hitchcock sinon place à la découverte

Lundi 1er juin

Didier Bourdon (Les trois frères, Le pari) ,trouve son premier grand rôle dramatique loin des comédies, dans le téléfilm poignant “La mort dans l’âme”, à 21h05 sur TV5 Monde (canal 70). “Un homme s’accuse du meurtre de son fils ! Alors que l’affaire semble claire, le jeune avocat chargé de son dossier découvre que la réalité est plus complexe.”

“Le dernier empereur” de Bernardo Bertolucci à 22h45 sur Paramount Channel. Plonger malgré quelques largesses dans la vie du dernier empereur Pu Yi de Chine. De 1908, où il monte à trois ans sur le trône impérial à 1967, la fin de sa vie où il devient jardinier du parc botanique de Pékin, en passant par la révolution chinoise durant laquelle il est rééduqué.

Mardi 2 juin :

La comédie policière “Starsky et Hutch” de 2004 avec Ben Stiller, Owen Wilson, à 20h45 sur RTL9. De la nostalgie des 70s, de l’humour un peu débile qu’affectionne le duo, de l’action, un bon divertissement.

Alfred Hitchcock, le maître du suspense à l’honneur à 20h40 sur Paramount Channel avec “Les amants du capricorne”. Un drame romantique victorien avec une bonne dose de suspicion, culpabilité et rédemption.

Mercredi 3 juin :

Les imperfections du système judiciaire américain, et la corruption régnant au sein de l’administration abordées sans concession dans le film policier “Dans l’ombre de Manhattan” à 20h40 sur Paramount Channel. Le pitch, un jeune substitut du procureur de New York se voit confier l’instruction d’une délicate affaire : l’arrestation d’un dealer au cours de laquelle son propre père a été gravement blessé.

Suivra à 22h45 sur le même canal un autre film policier réussi “Affaires privées”, avec un classique jeu du chat et de la souris entre policier intègre et flic ripou, en présence du duo détonnant Andy Garcia -Richard Gere.