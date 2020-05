Totalement fibrés : La guerre des promos est repartie chez les opérateurs, Free le premier, les box vont-elles disparaître ? Free fait un geste, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour ce nouveau numéro, nous nous intéressons à la nouvelle guerre des promos sur le fixe et le mobile. Free, Bouygues, SFR et Orange ont peu recruté durant le confinement, ils veulent se rattraper et c’est tout bénef pour les abonnés. On fait les tour de toutes ces offres. On vous parle également de la “box” dématérialisée annoncée par Bouygues Télécom, et évoquée il y a 10 ans par Xavier Niel. Bonne affaire ou pas ? Est ce l’avenir ou pas ? Et bien sûr toutes nos rubrique habituelle, notre coup de coeur et notre coup de gueule, les infos Free à toutes vitesse, etc…

Bon visionnage !

