Free Mobile baisse la data incluse dans son forfait “Série Free”

Retour à la normale pour le forfait “Série Free” après trois semaines à 60 Go.

L’augmentation de 10 Go de l’enveloppe de data incluse dans l’offre “Série Free” appliquée depuis le 29 avril, prend fin. Free Mobile revient aujourd’hui à sa formule habituelle comprenant 50 Go en France métropolitaine à 9,99€/mois pendant un an, sans date de validité pour les nouvelles souscriptions.

Le reste du contenu de cette offre sans engagement ne change pas. Intercalée entre les deux forfaits historiques de l’opérateur, celle-ci comprend également appels, SMS et MMS illimités, mais aussi 4 Go/mois en roaming depuis Europe et DOM en 3G et 4G. À l’issue des 12 mois, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free classique 100 Go à 19,99€/mois ou data illimitée à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox.

Jusqu’au 11 juin, le débit au-delà de l’enveloppe de data incluse dans ce forfait reste à 1 Mbit/s au lieu de 128 Kbit/s, soit un débit 8 fois supérieur.